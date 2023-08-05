Жена Паулса ушла из жизни после встречи с Аллой Пугачевой

Раймонд Паулс переживает серьезную утрату — умерла жена Лана Пола. Близкие композитора рассказали, что это произошло после встречи с Аллой Пугачевой.

Оказалось, что супруга Паулса упала утром в день прихода в гости Примадонны. Однако Раймонду, обеспокоенному состоянием жены, было не до бесед с певицей, поэтому Пугачева быстро ушла, пишет mk.ru.

Примадонна сказала, что «береженого Бог бережет», но все равно посоветовала обратиться к врачу. Лану госпитализировали, где врачи провели обследование.

Медики заявили об операции, однако пережить ее 84-летней супруге Паулса не удалось. Кроме того, у женщины нашли метастазы.

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