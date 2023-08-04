Умерла супруга композитора Раймонда Паулса

Стало известно о смерти супруги композитора Раймонда Паулса Ланы (Светланы Епифановой). Об этом сообщило издание StarHit.

По информации источника, жена маэстро скончалась после продолжительной болезни. Еще в прошлом году она легла на операцию на ноге, которая вызвала определенные осложнения. Паулс испытывала серьезные проблемы с передвижением, и боли не проходили вплоть до рокового дня.

Композитор жаловался, что врачи выписывали большое количество лекарств, но при этом ничего не помогало. С каждым днем Лане становилось все хуже, и в последнее время ситуация еще больше усугубилась.

Отметим, что сам Раймонд на связь пока не вышел. Также не озвучена официальная причина смерти его супруги. К слову, в браке с Ланой музыкант прожил большую часть своей жизни – 60 лет.

Ранее стало известно о смерти актрисы Ирины Мирошниченко. Она ушла из жизни в реанимации, так и не придя в сознание. Звезда советского кино попала в больницу в конце июля с тяжелой формой гриппа, и ее состояние стремительно ухудшалось. Сообщалось даже, что у нее уже останавливалось сердце, но кардиологам удавалось его вновь запустить. Однако, несмотря на все старания, артистка все-таки скончалась.