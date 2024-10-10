Композитор Игорь Крутой подтвердил, что Леонтьев выступит осенью в Москве

Композитор Игорь Крутой подтвердил, что Валерий Леонтьев выступит осенью в Москве. Об этом сообщает Ura.ru.

В ноябре состоятся юбилейные творческие вечера Игоря Крутого. Несколько недель ходили слухи, что на концертах выступит Леонтьев, который давно отказался от мероприятий. В личном блоге Крутой подтвердил эту информацию: Леонтьев будет выступать в течение двух дней. Предполагается, что певец исполнит несколько композиций, написанных в тандеме с Крутым.

«Я прилично волнуюсь, потому что 8—9 ноября состоятся мои юбилейный концерты, в которых гостями будут много популярных артистов. И даже в Москву для участия в моем юбилее специально прилетит мой друг Валерик Леонтьев», — написал композитор.

Также на концерте Крутого выступят Ирина Аллегрова, Алсу, Дима Билан, Филипп Киркоров и другие звезды эстрады.

Ранее Игорь Крутой заявил, что Ирина Аллегрова изменилась, «пройдя жернова славы». Подробности читайте в этой новости.

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