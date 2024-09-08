«Жернова славы, успеха, народной любви»: Игорь Крутой впервые прокомментировал скандальное поведение Ирины Аллегровой

Композитор Игорь Крутой впервые прокомментировал скандальное поведение певицы Ирины Аллегровой на конкурсе «Новая волна» в Сочи. По его словам, в последнее время звезда стала более закрытой, но от сотрудничества не отказывается.

Как подчеркнул Крутой, Аллегрова принимает участие во всех его проектах, включая «Песню года».

«Мне грех жаловаться на отношение Иры ко мне и к моим проектам…. Она такая же, какой была, знакома мы больше 40 лет. Но, конечно, не измениться она тоже не могла, пройдя жернова славы, успеха, народной любви. Но сейчас она как-то закрылась», — рассказал композитор в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

При этом сама Аллегрова, обвиненная в скандальном поведении и грубом обращении с журналистами на «Новой волне», объяснила свое поведение тем, что часто сообщения в СМИ не соответствуют реальности.

«Оказывается, я в последнее время стала затворницей, нигде не появляюсь и выступаю лишь один раз в год — на фестивале «Новая волна». Примерно так в один голос написали почти все горе-журналисты! И это после того, как только в этом году, я уже поучаствовала во всех знаковых концертах, которые показывались в телевизионный прайм-тайм», — пожаловалась исполнительница хита «Шальная императрица».

Она отметила, что предпочитает общаться со своими зрителями напрямую, а не через журналистов. Для этого она ведет странички в соцсетях.

«Отвечать на однотипные и глупые вопросы — на это, извините, не хватает ни времени, ни желания — да и нервы стоит пожалеть» — заключила Аллегрова.

Ранее психолог Станислав Самбурский в беседе с сайтом «Страсти» предположил, что Ирина Аллегрова устроила скандал из-за возраста и проблем со здоровьем. Как пояснил эксперт, любые хронические заболевания зачастую выливаются в раздражительность и плохое настроение.