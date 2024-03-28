Композитор Игорь Крутой объявил о проведении юбилейного конкурса «Новая волна»

Композитор Игорь Крутой объявил о решении провести юбилейный конкурс «Новая волна». Продюсер поделился творческими планами в Telegram-канале.

Игорь Крутой принял решение о проведении ХХ конкурса «Новая волна». За последние годы фестиваль неоднократно отменялся из-за пандемии и политической ситуации. Крутой сообщил, что готовит сюрпризы для зрителей. Композитор намекнул, что на сцену может выйти Андрей Губин.

«Приоткрою сюрпризы, коими славится «Новая волна» — это Юбилеи. 50-летие Андрюши Губина, 30-летие «Иванушек», 55-летие Стасика Михайлова и ещё один юбилей, который готовлю я сам: и для вас, и для себя», — высказался Игорь.

Композитор отметил, что режиссером конкурса станет Александр Ревзин. Мероприятие пройдет с 22 по 27 августа на Красной поляне.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Крутой заработал на своей академии 54 миллиона рублей. Подробности смотрите в этой новости.

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