Игорь Крутой за год заработал на своей академии 54 миллиона рублей

«Академия современного искусства», которую в 2021 году основал композитор Игорь Крутой, принесла ему многомиллионные доходы всего за один год.

По данным Telegram-канала «Звездач», в 2022 году доход артиста от деятельности образовательного учреждения составил более 54 миллионов рублей.

В настоящее время в академии, расположенной на пятом этаже исторического здания в центре Москвы, обучаются около тысячи студентов. Занятия проходят ежедневно в 40 специально оборудованных аудиториях. Кроме того, всем ученикам доступна студия звукозаписи и концертный зал.

Ранее мы писали, что в начале октября Игорь Крутой появился на телевидении спустя год отсутствия. Сильно исхудавшего артиста задействовали в проекте «Ты супер!» на канале НТВ. 69-летний композитор будет среди членов жюри.

Ранее также стало известно, что Крутой не собирается уходить на пенсию и завершать карьеру из-за диагностированного сахарного диабета. Он сел на жесткую диету и стал терять в весе. Крутой ведет активный образ жизни, играет в теннис и занимается на беговой дорожке.