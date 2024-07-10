Комплименты и благодарность: появилась переписка Алсу с предполагаемой любовницей мужа Решетовой
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Певица Алсу в 2021 году общалась с блогершей Анастасией Решетовой и даже поздравляла ее сына Ратмира с днем рождения. Модель отвечала ей взаимностью. Сейчас девушки оказались в центре одного скандала из-за мужа артистки Яна Абрамова. Бывшую рэпера Тимати Решетову обвиняют в том, что именно она увела бизнесмена из семьи.
В Сети нашли комментарий певицы Алсу в адрес ребенка Анастасии. Несколько лет назад брюнетки были подписаны друг на другу в соцсетях и даже обменивались любезностями. Так, исполнительница хита «Зимний сон» поздравила ребенка Решетовой с праздником.
«С днем рождения, красавчик!» — писала певица, а Настя отвечала ей: «Спасибо, Алсу!»
Сейчас эта информация выглядит совсем иначе, а некоторые пользователи предположили, что тогда Решетова могла встречаться с Яном Абрамовым, пока Алсу оставляет ей комментарии на странице. В любом случае пока никто из них не делал официальных заявлений о неверности. Но Алсу намекала на то, что Решетова действительно замешана в этой истории.
Ранее мы писали о том, что Алсу написала «врет» на слова о том, что Анастасия не смотрит в сторону женатых мужчин.
Кроме того, по поводу этой ситуации высказывалась и телеведущая Лера Кудрявцева. Она прямо написала, что «Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Также знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей».