Комплименты и благодарность: появилась переписка Алсу с предполагаемой любовницей мужа Решетовой

«С днем рождения, красавчик!» — писала певица, а Настя отвечала ей: «Спасибо, Алсу!»

Сейчас эта информация выглядит совсем иначе, а некоторые пользователи предположили, что тогда Решетова могла встречаться с Яном Абрамовым, пока Алсу оставляет ей комментарии на странице. В любом случае пока никто из них не делал официальных заявлений о неверности. Но Алсу намекала на то, что Решетова действительно замешана в этой истории.

Ранее мы писали о том, что Алсу написала «врет» на слова о том, что Анастасия не смотрит в сторону женатых мужчин.

Кроме того, по поводу этой ситуации высказывалась и телеведущая Лера Кудрявцева. Она прямо написала, что «Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Также знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей».