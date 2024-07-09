«Это невыносимая боль»: Лера Кудрявцева призвала перестать заступаться за мужа Алсу

Развод Алсу и бизнесмена Яна Абрамова поделил звезд на два лагеря. Одни принялись защищать исполнительницу и обвинять модель Анастасию Решетову в том, что она увела супруга певицы. Другие, наоборот, заступились за мужа артистки и назвали его хорошим семьянином. Высказаться решила и телеведущая Лера Кудрявцева: знаменитость встала в этой ситуации на сторону Алсу.

Кудрявцева отметила, что певица очень сильно любила своего мужа. Для нее стали ударом отношения Абрамова с Решетовой, говорит Лера.

«Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери. Поэтому, пацаны — хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто», — эмоционально высказалась телеведущая в своем Telegram-канале.

Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года. У супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. В конце мая артистка подала на развод. По слухам, причиной разрыва стали постоянные измены со стороны бизнесмена, а одной из предполагаемых «разлучниц» пары назвали модель Анастасию Решетову.

Накануне Алсу подала иск о разделе совместно нажитого имущества с мужем. Певица отказалась от мирового соглашения и решила урегулировать имущественные отношения с супругом через суд, несмотря на то, что Ян Абрамов готов передать ей активов на 2,5 млрд рублей.

На сторону мужа звезды встал король поп-эстрады Филипп Киркоров. Он утверждает, что Абрамов всегда «носил жену на руках» и во всем ее поддерживал.