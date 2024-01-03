Компания Филиппа Киркорова сменила гендиректора после «голой» вечеринки Ивлеевой

Компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» (PHILIP KIRKOROV PRODUCTION) сменила генерального директора. Согласно данным ЮГРЛ, Владимир Пономарев занял пост Артема Кияшко.

Как выяснила Газета.Ru, основным видом деятельности организации, принадлежащей 56-летнему Филиппу Киркорову, является деятельность в области исполнительских искусств. Компания работает на российском рынке более 20 лет.

При этом основным заказчиком услуг фирмы Киркорова является «БКЗ «Октябрьский» СПб, ГБУК.

Кроме того, за время своей работы компания проиграла в судах 25% дел в качестве ответчика.

После скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой, которая состоялась в ночь на 21 декабря, Киркоров нашел необходимым погасить все долги — 7,3 миллиона по налогам за имущество, 253 тысячи рублей по транспортному налогу и более 4 миллионов рублей по упрощенной системе налогообложения. Теперь совесть музыканта перед ФНС чиста.

Напомним, Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что Киркорова, попавшего под отмену после посещения скандальной вечеринки, теперь ждет еще и судебное разбирательство. Российское авторское сообщество подало иск в Арбитражный суд Москвы. Согласно данным, опубликованным на сайте картотеки арбитражных дел, от Киркорова требуют 2 миллиона рублей.