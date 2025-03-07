«Комментировать нечего»: Лолита Милявская отреагировала на отмену очередного концерта

Певица Лолита Милявская отреагировала на очередную отмену сольного концерта. На этот раз исполнительнице хита «На Титанике» отказали в выступлении в Казани.

«Комментировать нечего», - сказала Лолита РИА Новости.

Она должна была выступить в выставочном центре «Казань Экспо» 21 марта, однако 7 марта представители концертной площадки сообщили об отмене запланированного мероприятия. При этом они не указали причину такого решения.

Ранее концерты Лолиты отменили в Ульяновске, Кемерове, Томске, Перми. Певица обвиняет во всем общественников, которые якобы организовали против нее травлю.

Напомним, 60-летняя Лолита оказалась в центре скандала в декабре 2023 года после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Певицу перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по всей России. Общественники также припомнили Милявской исполнение песен иноагентов и архивную видеозапись украинского телешоу, в ходе которого артистка в шутку заявила, что «потребляет москалей».

Также сообщалось, что Лолита Милявская с пакетом в руках спела песню Аллы Пугачевой «На Тихорецкую состав отправится» на вокзале в Санкт-Петербурге.