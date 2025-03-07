В Казани без объяснения причин отменили концерт певицы Лолиты Милявской

В Казани отменили сольный концерт певицы Лолиты Милявской. Мероприятие было запланировано на 21 марта.

«Уважаемые посетители, сообщаем вам, что концерт Лолиты на территории МВЦ «Казань Экспо» не состоится», — говорится в объявлении на сайте площадки.

При этом причина отмены гастролей не раскрывается.

Напомним, 60летняя Лолита оказалась в центре скандала в декабре 2023 года после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Певицу перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по всей России. Уже сорвались выступления в Ульяновске, Волгограде и Перми. При этом сама Милявская считает, что это произошло из-за «доносов» общественников.

Ранее актриса Яна Поплавская осудила скандальное поведение Лолиты Милявской на концертах, когда она исполняла песни иноагентов, оголялась, «ползала на голых вечеринках» и нецензурно ругалась. Кроме того, актриса припомнила певице архивную видеозапись украинского телешоу, в ходе которого Милявская в шутку заявила, что «потребляет москалей».