Лолита после отмены концертов стала петь песни Пугачевой на вокзале

Певица Лолита Милявская спела песню Аллы Пугачевой на вокзале в Санкт-Петербурге. Звезда на новом видео выглядела радостной, хоть и столкнулась с массовой отменой концертов в РФ. Ролик она опубликовала в соцсетях.

На кадрах исполнительница хита «На Титанике» была в красном свитере, леопардовом пальто и ярко-розовых уггах. Она дополнила образ бордовой сумкой и шапкой в оранжевом цвете. Кроме того, в руках у Лолиты был белый пакет, которым она размахивала в разные стороны.

Певица шла по железнодорожному вокзалу и исполняла хит Аллы Пугачевой «На Тихорецкую состав отправится…». Она поет эту композицию за кадром легендарного фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Милявская пела и танцевала на улице.

«Люблю Питерский вокзал с детства! И поезда люблю. Плацкарты, купе проводницы, стоя в тамбуре, на третьей багажной полке! Я везде отъездила. А теперь такая красота на Питерских поездах!» — написала под публикацией звезда.

Ранее мы писали о том, что оскандалившаяся Лолита попала в число номинантов музыкальной премии. Но она была представлена там не одна, а в дуэте с молодой артисткой Mona в номинации «Связь поколений».