Комик Илья Соболев извинился перед екатеринбуржцами, ушедшими с его концерта

Известный комик Илья Соболев ответил жителям Екатеринбурга, которые ушли с его концерта. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Выступление длилось два с половиной часа, и зрители часто вставали и уходили с мест.

«Уф, долго был сегодня концерт. Что-то я там понавставлял всяких новых приколов. Какие-то не зашли, какие-то оставлю. 02:20 — 02:30 концерт был, надо полтора [часа]. Извините, что долго вас держал в своих оковах. Всех обнимаю. Екатеринбург — прекрасный город», — поделился юморист.

Уточняется, что после Екатеринбурга артист поехал выступать в Курган, где уже немного изменил программу.

Илья Соболев прославился как комик и резидент Comedy Club. Артист является участником множества юмористических телепроектов, включая «Убойную лигу» на ТНТ, трио «Смирнов, Иванов, Соболев», дуэт «Красивые».

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