Комик Илья Соболев получил по лицу от певицы Алсу из-за шутки про ее популярность. Об этом стало известно в эфире «Шоу Воли».

Алсу стала гостьей нового выпуска шоу Павла Воли. Во время съемок знаменитости обсудили развод певицы и ее музыкальную карьеру. Также ей предложили сыграть в «грязный биатлон», где Воля и Соболев выступят мишенями. Ведущие предупредили, что будут зачитывать обидные шутки, а певица должна выстрелить разными предметами в того, кто смог вызвать у нее эмоции. Так, Соболев заявил, что артистка в последний раз была востребована 25 лет назад, рассердив Алсу и получив от нее по лицу.

«Ах, ты сволочь!» — сказала она и выстрелила из водного пистолета в лицо Ильи.

Также от знаменитости получил Павел, зачитавший шутку про ее дочь со скандальной победой на детском «Голосе».

«Когда дочь Алсу входит в самолет, она всегда занимает первое место», — заявил Воля.

Ранее певица Алсу призналась, что ее бывший муж Ян Абрамов мстительный человек. Подробности читайте в этой новости.

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