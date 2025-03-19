Жена комика Ильи Соболева сообщила, что учителя обсуждали худобу ее дочки. Наталья защитила наследницу от нападок в соцсети.

В личном блоге жена комика опубликовала фото 13-летней Софии. Школьница снялась в белом платье и со змеей в руках. Наталья пришла в восторг от съемки дочки и сравнила ее с Деми Мур. Также она рассказала про учителей, которые обсуждали внешность и умственные способности Софии.

«Привет учителям, кто обсуждал ее худобу. Вот выросла и стала лебедем, с осиной талией и классной фигурой. Статная, с характером пантеры и с добрым сердцем, умеет постоять за себя. Умная, может не в математике (привет, опять же, учителю) или в русском, но по жизни! Такие многого добиваются. Поверьте», — высказалась звездная мама.

Наталья отметила, что, несмотря на критику учителей, считает дочь своей гордостью.

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