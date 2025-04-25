Комик Слава Комиссаренко получает более миллиона за выступление. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, после того, как комика лишили гражданства РФ, он изъявил готовность отказаться от политических шуток. Гонорар артиста за частные мероприятия начинается от 1,6 млн рублей. Перелет, трансфер, питание, суточные и технический райдер оплачиваются отдельно. Слава готов прислушаться к пожеланию организаторов в выборе шуток.

В конце апреля 2025 года Славу лишили гражданства РФ по инициативе ФСБ. Комиссаренко до сих пор в межгосударственном розыске за клевету на Александра Лукашенко.

Ранее в Минске начался заочный суд по делу комика Славы Комиссаренко. Юморист обвиняется по трем статьям белорусского уголовного кодекса. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что лишившийся концертов Алексей Кортнев заявил о готовности помогать военнослужащим РФ.