Лишившийся концертов Кортнев заявил о готовности помогать военнослужащим РФ

Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что готов помогать российским военнослужащим. Лишившийся концертов певец в разговоре с «Абзацем» рассказал о своей жизни.

Вокруг исполнителя ходило много слухов. Так, сообщалось, что он уехал из России. Также артист лишился концертов. Алексей признался, что не покидал страну и готов помогать военнослужащим. Он вспомнил, как протянул руку беженцам из Донбасса.

Кортнев рассказал, что у них в доме полгода жила семья – мама с мальчиком, которые лишились кормильца. Они несколько месяцев жили в подвале церкви в родном селе, до того момента, пока их не вывезли. Женщина была профессиональным парикмахером и работала в подмосковной деревне. Местные люди помогали им и ходили к ней стричься.

«Потом она начала работать в Одинцове. И моя жена помогла устроить мальчика в детский сад. Им предоставили жилплощадь, и они от нас съехали. Я готов также рассмотреть вопрос помощи военнослужащим», – поделился певец.

Источник отмечает, что в 2022 году артист высказался против спецоперации от лица всего коллектива. Позже он признал, что считает свое заявление «ребячеством и мальчишеством». У звезды отменились концерты, тогда он стал выступать за границей.

Ранее мы писали о том, что россияне негодуют из-за возвращения обедневшего Алексея Кортнева.