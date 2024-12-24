В Белоруссии начался суд над известным комиком, шутившим про Лукашенко

Минский городской суд инициировал заочное рассмотрение уголовного дела в отношении известного белорусского стендап-комика Вячеслава (Славы) Комиссаренко. Соответствующая информация появилась на сайте Верховного суда Белоруссии.

Уточняется, что юморист обвиняется по трем статьям белорусского уголовного кодекса. Стендапера подозревают в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, клевете в отношении президента Белоруссии, а также оскорблении главы республики.

Впервые о том, что Следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование в отношении Славы Комиссаренко, стало известно в августе. Сам артист давно проживает за пределами Белоруссии и гастролирует с концертами по западным странам.

Ранее бывшая жена Славы Комиссаренко рассказала об издевательствах в семье.