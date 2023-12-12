Певица Земфира* подняла цены на концерты для россиян до 333 тысяч рублей

Певица Земфира*(Признана иноагентом на территории РФ) активно готовится к новогодним концертам, которые должны будут ей принести приличный заработок. Выяснилось, что артистка подняла цены на билеты для россиян до 333 тысяч рублей. Об этом сообщает Woman.ru.

По данным издания, Земфира* планирует выступить для обеспеченной публики в Дубае и на Бали. Всего у нее назначено три мероприятия. Первое состоится 23 декабря. Самый дешевый пригласительный туда стоит 169 тысяч рублей. Более комфортные условия предлагают организаторы за 271 тысячу рублей. А VIP-места обойдутся в 333 тысячи рублей. При этом каждый тариф включает в себя закуски и алкоголь.

После этого концерта певица планирует заработать на гала-ужине в ресторане пятизвездочного отеля Madinat Jumeirah. Билеты стартуют от 120 тысяч рублей. Так же уточняется, что средства не возвращаются, если гость решит отказаться.

И последнее выступление Зефира* проведет на Бали. На него билеты подешевле – от 20 тысяч рублей до 195 тысяч рублей. Дороже всего стоят места за столиками.

К слову, ранее появлялась информация, что артистка планирует заработать и на частных корпоративах для россиян. Часовое выступление у Земфиры* стоит €500 тысяч (более 48 млн рублей).

*(Признана иноагентом на территории РФ)