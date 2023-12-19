«А что они хотели?»: известный актер объяснил, почему уехавшая из РФ Пугачева обнищала

Актер Борис Галкин не удивился падению доходов 74-летней певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает издание aif.ru.

После отъезда Аллы Пугачевой из РФ стали появляться слухи о финансовых трудностях певицы. Не так давно подобные сообщения подтвердились. По словам артистки, ее нынешнее состояние можно назвать «голожопингом». Кроме того, супруг Пугачевой рассказал, как ему пришлось просить милостыню возле магазина в Европе. Борис Галкин сообщил, что его не удивляет падание доходов звездной пары.

По мнению актера, в Европе «каждая копейка считается». Несмотря на тяжелое положение Пугачевой, Борис отметил ее оптимистичный настрой.

«Ну хоть с юмором сказала Алла! А что они хотели? Вся щедрость в России», — высказался артист.

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