Комик Павел Воля высмеял 52-летнюю Леру Кудрявцеву из-за возрастных изменений. Об этом сообщает издание The Voice.

На днях в парке «Зарядье» состоялась съемка выпуска «Шоу Воли». По словам Павла, в честь дня города он решил провести передачу «в самом красивом месте». Комик объяснил выбор локации необычным способом: «Киркоров не впустил к себе в гардеробную, поэтому мы здесь, в «Зарядье»».

После этого Воля поспешил поздравить москвичей с праздником и заявил: с каждым годом столица стареет, но становится только лучше. По мнению Павла, так могут только Москва и телеведущая Лера Кудрявцева.

К слову, сама Лера никак не комментировала высказывание юмориста.

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