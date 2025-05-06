Комик Михаил Шац* признался, что накануне 60-летия хочет спрятаться от мира

Комик Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал о переживаниях накануне 60-летия. Артист пожаловался на возраст в соцсети.

В июне 2025 года Шац* отметит юбилей. По словам знаменитости, накануне дня рождения он всегда анализирует прошедший год и строит планы на будущее. На этот раз артист не испытывает праздничного настроения. Более того, она задумался, стоит ли ему отмечать юбилей, поскольку больше всего хочется спрятаться от мира.

«Я всегда мучительно раздумываю: праздновать или нет, а зачем оно все нужно — и так далее. А в этом году у меня вообще юбилей, и цифра вызывает пока непреодолимое желание спрятаться от всего мира», — признался артист.

Напомним, в 2022 году Шац* переехал в Израиль. Несмотря на отъезд, он заявлял о тоске по России, где похоронены родители.

Ранее Михаил Шац* признался, что повзрослел за три года эмиграции, и назвал Израиль своим домом. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что шоумен Михаил Шац* попытался тайно избавиться от квартиры в России.

*признан иноагентом на территории РФ