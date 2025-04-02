«Я научился быть сильным»: Михаил Шац* отметил годовщину эмиграции

Известный телеведущий и юморист Михаил Шац* (признан в РФ иноагентом) отметил годовщину эмиграции. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

По словам знаменитости, за последние три года Израиль стал для него домом.

«Сегодня исполняется три года с того дня, как я переехал в Израиль. Эти годы стали самыми сумасшедшими, самыми свободными и, пожалуй, самыми осмысленными в моей жизни. Здесь все ненужное отвалилось само собой, а действительно важное заняло свое место. Здесь я повзрослел, закалился и научился быть сильным», - поделился Шац*.

Шоумен уточнил, что за три года пребывания в эмиграции в его жизни были «восторг и страх, уверенность и сомнения, смех и слезы». Артист добавил, что не выбрал бы другой путь.

Михаил Шац* уехал из России в апреле 2022 года. Телеведущий осудил спецоперацию на Украине и отправился жить в Израиль. Он получил израильское гражданство еще в 2015 году.

Ранее мы писали, что Михаил Шац* попытался тайно избавиться от квартиры в России.

*признан в РФ иноагентом