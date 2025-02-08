Комик Александр Гудков отказался исполнять песню «Я узкий» ради заработков в России

Вернувшийся в Россию комик Александр Гудков отказался петь песню «Я узкий» в надежде, что это повысит спрос на корпоративы. При этом он поднял ценник до 2,5 миллиона рублей.

По данным Telegram-канала Mash, ради заработков в России Гудков готов веселить публику на протяжении пяти часов — без шуток про Россию и прочей импровизации.

Комик заранее предоставит заказчику сценарий предстоящего выступления. При этом он категорически оказывается исполнять трек-пародию на песню Ярослава Дронова (SHAMAN) «Я русский».

Согласно райдеру, Гудков просит предоставить ему для передвижения автомобиль Mercedes S 222 с молчаливым водителем, а также визажиста. В гримерке комик ожидает увидеть чай, кофе, вино сухое, шампанское, сыр, фрукты.

Напомним, в 2022 году Александр Гудков уехал за границу, однако уже в 2024 году попытался вернуться с новым шоу, которое в итоге отменили по требованию общественников.

По словам актрисы Яны Поплавской, Гудков участвовал в концертах в пользу ВСУ и осуждал спецоперацию, а после хотел, чтобы ему дали эфиры на Первом канале и рекламные контракты.

Ранее Александр Гудков заявил, что после ухода с телевидения у него «идет лучшая жизнь». Сейчас он думает о том, что ему хочется делать дальше.