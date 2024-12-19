«Лучшая жизнь идет»: Гудков рассказал, чем занимается после ухода с телевидения

Телеведущий и юморист Александр Гудков заявил, что после ухода с телевидения у него «идет лучшая жизнь». Звезда дал интервью Саше Сулим и рассказал, что происходит с ним после череды скандалов.

После закрытия шоу «Вечерний Ургант» Александр стал заниматься новыми проектами и больше работать за кадром. Рассуждая о прошлых годах активной трудовой деятельности, он пришел к выводу, что у него освободилось много времени для развития. Сейчас он думает о том, что ему хочется делать дальше.

«Появилась куча свободного времени заняться тем, что я не мог делать до 2022 года. Как будто даже лучшая жизнь идет, потому что теперь почти никто не звонит по мелочам, насчет проектов, где раньше не мог сказать „нет“» – высказался звезда.

Гудков отметил, что не любит быть «головой в телевизоре», а предпочитает придумывать и предлагать креативные идеи. Все это обычно остается за кадром, что никак не смущает знаменитость.

«Запрет появления на телеке дал мне возможность проявить себя там, где мне нравится», – добавил Александр.

Напомним, что ранее юморист появлялся в шоу своей коллеги Екатерины Варнавы. Тогда он высказался о своей востребованности. Девушка тоже сейчас не появляется на телевидении, но посещает светские мероприятия и удивляет окружающих худобой.