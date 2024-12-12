«Предательство мы не прощаем»: Поплавская гневно обратилась к Гудкову после его интервью

Александр Гудков дал интервью журналистке Саше Сулим, в котором пожаловался, что россияне мешают ему жить и работать. Высказывания артиста прокомментировала Яна Поплавская.

По словам Поплавской, Гудков «с глазом гадящей собаки» пожаловался на российское общество из-за отсутствия заработка в стране. Актриса считает, что ему вновь хочется жить на широкую ногу.

«А позиция у него простая — Украине сала, Россия — дойная корова, россияне — тупые колхозники», — написала Яна в своем Telegram-канале.

Как пояснила Поплавская, Гудков участвует в концертах в пользу ВСУ и осуждает спецоперацию. Однако он требует, чтобы ему дали эфиры на Первом канале и рекламные контракты.

Актриса добавила, что у Гудкова должна наступить стадия принятия. Также она отметила, что у русского народа душа широкая, но «предательство мы не прощаем».

Ранее вернувшийся в Россию шоумен Александр Гудков заявил, что эпатажная одежда является для него не просто средством самовыражения, а «ядерным оружием».