Комик Александр Гудков готов отказаться от провокационных шуток ради работы в РФ

Уехавший из России в 2022 году комик Александр Гудков пообещал отказаться от провокационных шуток и выразил готовность выступать по бумажке на корпоративах.

По данным Telegram-канала Mash, так как спрос на Гудкова сильно упал, он готов работать на корпоративах в Москве за два миллиона рублей + 10% на счет ИП.

Представители артиста уверяют, что Александр выступит на мероприятии по сценарию от организаторов, без импровизации и шуток про Россию.

Напомним, после закрытия шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Гудков сделал несколько провокационных постов в соцсетях и пропал из медийного пространства. Многие связывали это со скандалом вокруг его пародии на песню SHAMAN «Я русский».

18 января Александра заметили на паспортном контроле в московском аэропорту Шереметьево. Как оказалось, он сделал пересадку и вылетел в Тбилиси.

После этого Гудкова потребовали признать иноагентом. Активисты «Молодого десанта» обратились с требованием в СК и Минюст проверить шоумена в связи с его высказываниями и возможном сборе денег для ВСУ.