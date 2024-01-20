Комик Александр Гудков готов отказаться от провокационных шуток ради работы в РФ
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Уехавший из России в 2022 году комик Александр Гудков пообещал отказаться от провокационных шуток и выразил готовность выступать по бумажке на корпоративах.
По данным Telegram-канала Mash, так как спрос на Гудкова сильно упал, он готов работать на корпоративах в Москве за два миллиона рублей + 10% на счет ИП.
Представители артиста уверяют, что Александр выступит на мероприятии по сценарию от организаторов, без импровизации и шуток про Россию.
Напомним, после закрытия шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Гудков сделал несколько провокационных постов в соцсетях и пропал из медийного пространства. Многие связывали это со скандалом вокруг его пародии на песню SHAMAN «Я русский».
18 января Александра заметили на паспортном контроле в московском аэропорту Шереметьево. Как оказалось, он сделал пересадку и вылетел в Тбилиси.
После этого Гудкова потребовали признать иноагентом. Активисты «Молодого десанта» обратились с требованием в СК и Минюст проверить шоумена в связи с его высказываниями и возможном сборе денег для ВСУ.