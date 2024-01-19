Артиста Александра Гудкова требуют признать иноагентом

Артиста и второго ведущего программы «Вечерний Ургант» Александра Гудкова могут признать иноагентом. С такой инициативой выступили активисты «Молодого десанта». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, общественники обратились с требованием в СК и Минюст проверить шоумена. Они заявили, что Гудков 24 февраля 2022 года говорил о том, что ему стыдно от рождения в этот день, а также, по их словам, он собирал деньги для украинских беженцев.

Теперь Александра ждут проверки на иноагентскую деятельность. Они должны будут начаться в ближайшее время.

Напомним, что два года назад после закрытия «Вечернего Урганта» Гудков, как и его коллега по программе, пропал из общественного пространства. Многие связывали это со скандалом вокруг его пародии на песню SHAMAN «Я русский». Тогда в СМИ активно обсуждали, что комика могут привлечь к уголовной ответственности.

После этого Александр был неоднократно замечен за границей, но также он продолжал появляться и в России. Недавно же появилась информация, что его увидели в московском аэропорту.

Ранее продюсер Павел Рудченко объяснил, зачем Александр Гудков вернулся в Россию.