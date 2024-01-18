Александра Гудкова заметили в московском аэропорту Шереметьево

Комик Александр Гудков приехал в Россию. Его заметили в аэропорту Шереметьево в Москве.

О возвращении комика рассказали читатели Ura.ru.

«Александр Гудков вернулся в Россию», — сообщили они.

Летом 2022 года Александр Гудков выступил с пародией на клип артиста SHAMAN «Я русский». Пародия называлась «Я узкий», и лидер общественного движения «Гражданский комитет» Артур Шлыков обращался в СК России с просьбой дать правовую оценку ролику юмориста.

После этого шоу юмориста закрыли без объяснения причин.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова вернулась в Россию с Мальдив и обматерила журналистов в аэропорту.