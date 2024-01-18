13:11, 18 января 2024
1 мин.
Александра Гудкова заметили в московском аэропорту Шереметьево
Комик Александр Гудков решил вернуться в Россию.
© Starface.ru
Комик Александр Гудков приехал в Россию. Его заметили в аэропорту Шереметьево в Москве.
О возвращении комика рассказали читатели Ura.ru.
«Александр Гудков вернулся в Россию», — сообщили они.
Летом 2022 года Александр Гудков выступил с пародией на клип артиста SHAMAN «Я русский». Пародия называлась «Я узкий», и лидер общественного движения «Гражданский комитет» Артур Шлыков обращался в СК России с просьбой дать правовую оценку ролику юмориста.
После этого шоу юмориста закрыли без объяснения причин.
Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова вернулась в Россию с Мальдив и обматерила журналистов в аэропорту.
Новости партнеров
О чем говорят