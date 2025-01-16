Команда Елены Блиновской убеждала блогершу, что у нее нет проблем с ФНС незадолго до возбуждения дела. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

16 января блогерша полностью признала свою вину, но заявила, что указанная в деле сумма является завышенной. Елена сомневается, что ее имущества хватит для погашения миллиардного долга. По словам Блиновской, незадолго до начала разбирательств команда убеждала ее в отсутствии проблем. Более того, сотрудники знаменитости были уверены, что за 2 месяца урегулируют все вопросы.

Также Елена назвала арест имущества родственников несправедливым. Она отметила, что не оказывала семье финансовую помощь.

Ранее Елена Блиновская на допросе в суде заявила, что написала явку с повинной сразу. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что мать и муж Елены Блиновской впервые появились на заседании суда.