Мать и муж Елены Блиновской впервые появились на заседании суда

Мать предпринимательницы Елены Блиновской впервые появилась на суде над дочерью. Также впервые замечен ее муж Алексей.

О появлении матери сообщил StarHit.

По информации издания, женщина сначала тихо переговаривалась с дочерью. В ходе процесса она вытирала слезы платком. Журналисты отмечают, что мать Блиновской сильно постарела – могли сказаться переживания за дочь, полагают они.

Telegram-канал SHOT сообщил о появлении на суде мужа Блиновской Алексея. Отмечается, что он приехал в Савеловский суд из зоны СВО.

Участие Алексея по уголовному делу жены – первое за все время. Он проходит по делу свидетелем. В зале мужчина подмигнул супруге – затем Блиновского вывели в коридор.

Сама 43-летняя предпринимательница появилась в сером пиджаке, черных брюках. Волосы были забраны в пучок.

Ранее Блиновская заявила, что написала явку с повинной с самого начала расследования. Она признала вину в неуплате налогов.