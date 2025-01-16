Елена Блиновская на допросе в суде заявила, что написала явку с повинной сразу

16 января в Савеловском суде Москвы состоялся допрос предпринимательницы Елены Блиновской. Она заявила, что написала явку с повинной сразу, как только началось следствие по делу о неуплате налогов.

На заседании присутствовал корреспондент ТАСС.

«С самого начала расследования я написала явку с повинной. Я признаю полностью свою вину по неуплате налогов», - призналась Блиновская.

Что касается других эпизодов, она отметила, что «признает факты», но юридическую оценку ожидает от суда.

Также предпринимательница признала полностью те суммы налоговых недоимок и «отмытых» денег, которые ей вменяют в вину.

Ранее сайт «Страсти» вместе с психологом Анастасией Безрук рассмотрел, как менялась Блиновская за время пребывания в СИЗО. Эксперт отмечала, что Елена «подавлена, но не сломлена».