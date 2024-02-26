«Иногда даже болезненно»: Светлана Бондарчук раскрыла, что помогает ей сохранить молодость

Телеведущая и модель Светлана Бондарчук призналась, что помогает ей сохранить молодость. 55-летняя знаменитость поделилась секретом красоты в своем Telegram-канале.

По признанию телеведущей, она делает массаж лица. В личном блоге Светлана Бондарчук опубликовала видео, на которых она запечатлена во время сеанса массажа. Кроме того, на кадрах специалист подробно рассказала о процедуре.

«Всегда на вопросы о том, что делаю с лицом, честно отвечаю: массаж. Регулярно, довольно глубоко и иногда даже болезненно», — подписала пост знаменитость.

Светлана Бондарчук поделилась, что предпочитает пробовать разные техники массажа.

«Я люблю разные техники массажа, и не придерживаюсь мнения, что кожу нельзя растягивать, иначе она обвиснет. Наоборот, правильные манипуляции помогают держать ее в тонусе», — отметила телеведущая.

Напомним, в 2020 году Светлана Бондарчук вышла замуж за продюсера Сергея Харченко. В 2023 году у пары родился сын.

Также у знаменитости есть двое детей от первого брака с режиссером Федором Бондарчуком — сын Сергей и дочь Варвара.

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