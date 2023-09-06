Коллега Романа Костомарова допустил его возвращение в шоу в роли фигуриста. Спортсмен Алексей Тихонов поделился откровением с изданием Спорт-Экспресс.

По мнению Тихонова, победа Романа над болезнью является главным его достижением. Тренер по фигурному катанию восхищен мужеством коллеги, который после ампутации сумел вернуться к регулярным тренировкам. Кроме того, Алексей надеется, что «новые технологии» позволят Костомарову встать на коньки.

«Это будет невероятная победа и стимул жить для многих людей, идти вперед и доказывать, что возможно все», — высказался фигурист.

Напомним, после ампутации Роман вновь вышел на лед. В шоу Ильи Авербуха Оксана Домнина и ее супруг показали трогательный номер. Психолог Гуля Галеева объяснила, чем сложившаяся ситуация может быть опасна для Костомарова. Подробности смотрите в этой статье.

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