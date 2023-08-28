«Риск возрастает»: психолог объяснила, чем раннее возвращение на лед опасно для Костомарова
Психолог Галеева считает, что возвращение на лед опасно для Костомарова депрессией.
© Starface.ru
В борьбе с опасной болезнью Роман Костомаров потерял конечности, однако спортсмен не унывает. В личном блоге фигурист регулярно делится кадрами с тренировок. Роман не только заново учится ходить, но и выполняет на протезах различные упражнения. Более того, в Сети появилось видео, на котором Костомаров впервые вышел на лед после ампутации. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Гуля Галеева объяснила, чем опасно стремление Романа вернуться к прежней жизни.
ГОТОВ ЛИ РОМАН ПСИХОЛОГИЧЕСКИ К РАБОТЕ?
«После ампутации человек может испытывать шок, гнев, печаль и отрицание. Вот почему психологическая готовность Романа к работе является важным аспектом для его адаптации к новой жизни», — высказалась эксперт.
Гуля Галеева
Психолог
МОЖЕТ ЛИ РОМАН ВПАСТЬ В ДЕПРЕССИЮ?
«Ампутация конечностей стала для Романа большим испытанием: как физическим, так и эмоциональным. Первоначально у молодого человека могут возникнуть гнев, отчаяние и растерянность. Роман может ощущать потерю своей независимости и свободы. Это способно привести к чувству уязвимости и беспомощности. В таких ситуациях риск впадения в депрессию возрастает», — поделилась мнением специалист.
Гуля Галеева
Психолог
По мнению психолога, важным фактором в преодолении депрессии для Романа станет помощь окружающих. Семья, друзья и коллеги смогут предоставить ему эмоциональную и психологическую поддержку, помогая найти новое направление в жизни. Также фигуристу может быть полезно общение с людьми, которые прошли через подобные испытания.
В новом интервью Илья Авербух сделал особый акцент на то, что Костомаров принял решение о возвращении на лед вместе с супругой. После долгой болезни Роман и Оксана Домнина появились в шоу Авербуха и показали публике трогательный номер. Психолог Галеева объяснила, почему спортсмену важно нахождение рядом с возлюбленной.
Во-первых, присутствие супруги на выступлении дает Роману чувство поддержки и уверенности.
Во-вторых, Домнина может играть важную роль сопровождающего.
«Факт присутствия супруги на выступлении оказывает положительное влияние на самочувствие и настроение Романа. Он может ощущать особую энергию и вдохновение, когда видит супругу рядом с собой. Позитивные эмоции и чувство любви способствуют улучшению психологического состояния, что важно для успешного выступления перед аудиторией», — резюмировала эксперт.
Гуля Галеева
Психолог