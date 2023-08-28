«Риск возрастает»: психолог объяснила, чем раннее возвращение на лед опасно для Костомарова

По мнению психолога, важным фактором в преодолении депрессии для Романа станет помощь окружающих. Семья, друзья и коллеги смогут предоставить ему эмоциональную и психологическую поддержку, помогая найти новое направление в жизни. Также фигуристу может быть полезно общение с людьми, которые прошли через подобные испытания.

В новом интервью Илья Авербух сделал особый акцент на то, что Костомаров принял решение о возвращении на лед вместе с супругой. После долгой болезни Роман и Оксана Домнина появились в шоу Авербуха и показали публике трогательный номер. Психолог Галеева объяснила, почему спортсмену важно нахождение рядом с возлюбленной.

Во-первых, присутствие супруги на выступлении дает Роману чувство поддержки и уверенности.

Во-вторых, Домнина может играть важную роль сопровождающего.