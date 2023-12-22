Колье Насти Ивлеевой за 23 млн для «голой вечеринки» будет выставлено на продажу. Об этом сообщила журналистка Ксения Соловьева в своем Telegram-канале.

В Москве состоялась «голая» вечеринка Насти Ивлеевой. Гости мероприятия приходили либо в прозрачных боди, либо в откровенных платьях. Сама хозяйка торжества появилась в черном белье, халате и туфлях. Блогерша дополнила образ украшением с бриллиантами за 23 млн.

По словам Соловьевой, ювелирный бренд изготовил это колье специально для Ивлеевой, «соединив цепь с бриллиантами и подвеску с изумрудом из Замбии». Настя взяла его только на один вечер. На данный момент украшение вернулось к создателям. Колье готовится к чистке, а после будет выставлено на продажу.

Ранее сообщалось о том, что силовики провели обыск в клубе после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что актриса Анна Хилькевич осудила «голую» вечеринку Ивлеевой и назвала ее пошлой. Мероприятие вызвало общественный резонанс. Его раскритиковали не только россияне, но и многие знаменитости.