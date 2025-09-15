«Когда-то были очень близкими людьми»: Алексей Панин* раскрыл правду о Лолите Милявской

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) похвалил Лолиту Милявскую за поддержку Аллы Пугачевой после резонансного интервью.

Панин* в личном блоге отметил, что его никто не тянул за язык, да и вообще, по поводу интервью Пугачевой высказываются все, кому не лень. Уехавшему в США актеру показалось, что в России Аллу Борисовну поливают грязью, однако он внезапно сменил тему и подчеркнул, что «дело не в этом».

«Снимаю шляпу, Лола молодец», - сказал Панин*, комментируя высказывание Милявской, назвавшей Пугачеву величайшим русским достоянием.

Он также признался, что очень давно знаком с исполнительницей хита «На Титанике» и поделился подробностями их дружбы.

«Несмотря на то, что мы все находимся по разные стороны баррикад, мы с Лолой когда-то были очень близкими людьми, могли по пять часов трындеть по телефону…Лола несмотря на то, что находится там, не продала и не предала», - заверил Панин.*

Напомним, Лолита Милявская встала на защиту Аллы Пугачевой после резонансного интервью Екатерине Гордеевой** (признана иноагентом на территории РФ). Она подчеркнула, что не увидела в словах экс-Примадонны признаков разрыва связей с Россией. По мнению певицы, в интервью Пугачева с ностальгией говорила о прожитых в России годах. Милявская заверила, что это нормальные человеческие воспоминания, переживания.

При этом певица Вика Цыганова считает, что Пугачева заслуживает сразу «10 иноагентских статусов» после первого за три года интервью. Особое внимание Цыганова обратила на слова Пугачевой в адрес террориста Дудаева. Алла Борисовна назвала его «приличным и порядочным человеком», а также выразила сожаление, что не могла спасти ему жизнь.

*Признан иностранным агентом на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**Признана иностранным агентом на территории России