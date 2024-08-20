«Когда будет официальный статус»: Лерчек запретила новой девушке Артема Чекалина общаться с детьми

Блогер Валерия Чекалина, известная в Сети как Лерчек, ответила на вопрос подписчиков, как относится к новой девушке бывшего мужа Артема и «сжимает ли внутри». В ответе она предупредила, что возлюбленной экс-супруга пока нельзя общаться с детьми.

Валерия утверждает, что «абсолютно ровно» относится к новой даме Артема. «Главное, чтобы он был счастлив», - заявила блогер.

Для общения с малышами избранница бывшего мужа должна стать хотя бы невестой.

«С детьми пока общаться все равно нельзя. Только серьезное если что-то, когда будет официальный статус как минимум невесты», - сообщила Лерчек.

Ранее Чекалин отправился на свадьбу друга со своей пассией. Известно, что девушке 24 года, зовут Надя. В Сети появилось видео, как пара целуется на камеру.

Также мы писали, что друг Чекалина Артем Левда намекнул на вину Лерчек в разводе. «А это рога! Вот эти на мои похожи, а эти на Артемчикова», - сказал он, демонстрируя гараж отца.