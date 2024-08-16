«Эти рога похожи на Артемчикова»: друг семьи выдал правду о разводе Чекалиных

Друг блогера Артема Чекалина Артем Левда намекнул, что семья распалась по вине его жены Валерии, известной на просторах интернета как Лерчек. В свое время мужчина дружил с Чекалиными, а его правда о разводе друзей стала неожиданностью для многих.

Левда – бывший супруг Алины Левды, которую многие знают в Сети как Ботановну. Артем, демонстрируя гараж отца, уколол экс-жену и недавно разведенную Лерчек.

Судя по его словам, обе девушки относились к бракам поверхностно, а в случае с Чекалиными любовь сошла по вине матери семейства.

«А это рога! Вот эти на мои похожи, а эти на Артемчикова», - произнес Левда и спросил у Артема, нормальный ли размер рогов. На публикацию обратила внимание Экспресс газета.

15 августа Чекалин намекнул на новые отношения. Его избранницей стала 24-летняя девушка. Пара перестала скрывать отношения, возлюбленная не стесняется целовать разведенного Артема на камеру.