Девушке 24 года, зовут Надя: известна личность новой возлюбленной Артема Чекалина

Избранницей блогера Артема Чекалина, который на днях официально развелся со знаменитой Лерчек, является 24-летняя девушка, предположительно, родом из Оренбурга. Спутницу Артема зовут Надя.

Об этом сообщает Super.ru.

Издание отмечает, что в соцсетях она показывает богатую жизнь. Однако чем занимается девушка, неизвестно. При этом Артем Чекалин и Надя не подписаны друг на друга в соцсетях.

Примечательно, что бывший муж Лерчек намекнул на новые отношения одним фото в соцсетях, показав только ноги девушки. Пара выбрала одинаковую модель кроссовок. Мужчина сопроводил фото смайлом в виде сердца.

Девушку быстро рассекретили – она опубликовала снимок с Артемом, закрыв его лицо смайлом. Однако по одинаковым кроссовкам быстро стало понятно, кто этот мужчина. Надя также попала в кадр на видео Ксении Бородиной. К тому же ее внешность засветил блогер Артем Левда.