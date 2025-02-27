«Кочевряжиться нельзя»: Прохор Шаляпин раскрыл отношение к Брухуновой после скандала с сумками

Прохор Шаляпин заявил, что Татьяна Брухунова не сама заработала на «богатства». Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

Прохор Шаляпин раскритиковал Татьяну, выступившую против фейковых сумок. Артист напомнил, что та выбралась «из грязи в князи» и не сама заработала на роскошную жизнь. По словам Шаляпина, Татьяна может легко лишиться всех благ.

«Кичиться богатством, когда ты его сам не заработал — лучше не надо. Все мы любим понтоваться, но это такое раздражающее… Я сам «из грязи в князи», я не забываю откуда я. И призываю всех, кто «в князи» и не уработался — все же кочевряжиться нельзя. Бог дал — Бог взял», — высказался Прохор.

Несмотря на критику, артист отметил, что хорошо относится к Татьяне и ее супругу.

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