«Клянусь»: Ида Галич рассказала о неожиданном бонусе от занятий спортом

Блогер и телеведущая Ида Галич рассказала о неожиданном бонусе от регулярных занятий спортом и правильного питания. Она призналась в соцсетях, что после поездок и отдыха все равно остается при своем весе, а отеки уходят быстрее.

Своим наблюдением женщина поделилась с поклонниками. Она рассказала, что уже более года активно тренируется и ограничивает себя во вредной еде. Старания дают плоды – Ида регулярно делится фотографиями в обтягивающих нарядах, а ее фигура вызывает восхищение у публики.

Галич рассказала, что теперь она со спокойной душой отправляется в путешествия, так как не привозит оттуда «наеденные» килограммы.

«В прошлом, чтобы разгрузить себя после такого вкусного и малоподвижного Саратова, мне бы требовалась неделя. Клянусь», – поделилась звезда.

Теперь же Ида может легко вернуть прежний вес после отдыха. Это касается и отеков – они сходят быстрее. Блогер намерена повторить свой опыт уже в более длительном путешествии.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич призналась в ненависти к спортзалу. Она раскрыла, как на самом деле следит за фигурой, не посещая фитнес-зал.

Также нутрициолог в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала способ похудения актрисы Алики Смеховой. Она назвала плюсы и минусы ее безглютеновой диеты.