«Ненавижу спортивные залы»: Ида Галич рассказала о своем похудении

Блогер и ведущая Ида Галич призналась, что ненавидит спортивные залы. При этом брюнетка хвастается стройной фигурой. Она раскрыла секрет похудения в своем Telegram-канале.

Поклонники восхищаются тем, как постройнела звезда. Сейчас она носит любые наряды и публикует фото на отдыхе, не стесняясь показывать точеную фигуру. Ида объяснила, как пришла к такому внешнему виду.

По ее словам, в ее жизни нет никаких «волшебных» коробочек с баночками, а помогает ей только труд и самодисциплина. Для начала, теледива никогда не отказывается от завтрака и считает его самым любимым приемом пищи. Она ест яичницу с овощами.

Спорт в жизни Галич тоже присутствует, но занимается она им не на набитый желудок. При этом девушка говорит, что ей достаточно тренировок дома. А в фитнес-залах ей неуютно.

«Занимаюсь ли я только дома? Йес. Ненавижу спортивные залы. Ненавижу железо. Ненавижу и все. Возможно, мое отношение когда-нибудь изменится, но сейчас так», — поделилась звезда в своем Telegram-канале.

Ида не стала нанимать персонального тренера, а ищет упражнения в Интернете. Кроме того, иногда она подключается по видеосвязи к функциональной тренировке, включающей в себя элементы йоги и пилатеса. Ее обычное занятие длится от 10 минут до часа.

Также блогер старается как можно больше ходить пешком. Она дала себе слово держаться подальше от сладостей и алкогольных напитков. Это помогает ей при росте 170 см весить 56 кг. Но она признается, что идеальный вес для нее – 55 кг.

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