«Действительно помогает»: как Алика Смехова остается худой на протяжении многих лет

Поклонники Алики Смеховой не устают удивляться тому, как ей удается держать себя в такой прекрасной форме. Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age Наталья Лазуренко в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала внешность актрисы и объяснила, что она делает для фигуры.

Актриса ничего не скрывает. И делится своими принципами питания. Что важно девушкам любого возраста? Держать вес под контролем, не позволять затекать бокам и щечкам жировым «спасательным» кругом, не мучиться от отёков и иметь легкость. Алика Смехова не исключение. Тем более она с институтской скамьи знает все про эту борьбу. Для сохранения активности, энергичности, стройности и своей работоспособности она выбрала для себя персональный и довольно специфичный тип питания.

«Знаете, что для меня, как диетолога главное? То, что ей этот тип питания действительно помогает чувствовать себя легко, справляться с отеками и радовать своих поклонников своей шикарной фигурой. Известно, что она в своем рационе использует безглютеновые продукты», – поделилась диетолог.

Глютен – это группа растительных белков, которая содержится в зерновых культурах, таких как пшеница, ячмень и рожь. Запасающие белки, компоненты глютена - глютенин и глиадин. При смешивании с водой они и образуют ту самую клейковину, которая способствует образованию теста.

Глиадин — например белок, отвечающий за вязкость теста. Сам глютен придает упругость и эластичность тесту, что делает его идеальным для выпечки хлеба и других хлебобулочных изделий.

Однако у некоторых людей существует непереносимость глютена, которая называется целиакией, энтеропатия или глютеновой непереносимостью. Это как правило аутоиммунное заболевание, при котором в тонком кишечнике не вырабатываются ферменты, отвечающие за расщепление глютена. Попадание белка приводит к нарушению целостности слизистой оболочки и потери функций желудочно-кишечного тракта, и как следствие к белковой недостаточности и гиповитаминозу.

Как проявляется:

Симптомы целиакии: повышенное газообразование; частая диарея; боли в животе, которые возникают после еды; быстрая утомляемость; метеоризм; вздутие живота; ощущение тяжести после приёма пищи.

Само состояние сопровождается воспалением, а где есть воспаление всегда присутствует задержка жидкости.

В таких случаях важно обратиться к врачу гастроэнтерологу или диетологу для установления точного диагноза и разработки индивидуального плана питания. Для людей с целиакией или глютеновой непереносимостью рекомендуется исключить глютен из рациона питания.

Получается, что безглютеновая диета – это вынужденная необходимость при особом статусе организма.