Бойкот окончен? Настя Ивлеева может вернуться к съемкам сериала «Монастырь 2»

Актер Филипп Янковский взбудоражил поклонников новостью, что, возможно, готовится продолжение сериала «Монастырь». Теперь фанаты гадают — появится ли в нем блогерша Настя Ивлеева, которая в первом сезоне сыграла главную роль.

В личном блоге Янковский опубликовал фото со звездой «Аноры» Марком Эйдельштейном. Подпись к снимку он оставил краткую: «Монастырь 2». Пользователи сразу же решили, что таким образом актер сообщил о начале работы над вторым сезоном проекта.

«Серьезно?» - не поверила одна из подписчиц Филиппа. На что он ответил ей: «Да».

Теперь главный вопрос, который поднимают в Сети фанаты «Монастыря», — будет ли задействована в съемках Ивлеева. Ведь она центральный персонаж всего сериала.

«Очень надеюсь, что с Настей», «Ивлеева, конечно, изменила после критики», «Без Насти?», «Настю бы», - пишут пользователи.

Напомним, что Настю Ивлееву «отменили» после «голой» вечеринки в декабре 2023 года. Она лишилась ролей в кино, а также рекламных контрактов.

Ранее Настя Ивлеева показала романтичное фото с новым мужем.