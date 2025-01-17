Цена упала на 10 млн: почему Ивлеева не может избавиться от дома, в котором жила с Элджеем

Цена на трехэтажный особняк Насти Ивлеевой в Истре упала до 120 млн после проникновения сталкера. Еще несколько недель назад блогерша просила за дом 130 млн. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Настя уже 3 месяца не может избавиться от особняка, в котором жила с Элджеем. Дом стоит на участке площадью 36 соток. У особняка есть электростанция, терраса, собственный кинотеатр, сауна с каменкой, хаммам, тренажерный зал с инвентарем, несколько спален и бар. Помимо основного дома, на участке расположен еще и гостевой, в котором может жить персонал. Там у Ивлеевой располагалась бьюти-зона.

Сейчас от блогерши в доме осталась пара тренажеров. Все остальное Настя вывезла.

Напомним, в конце декабря в ее дом проник 28-летний сталкер из Молдовы. Мужчина смог оказаться внутри особняка, разбив стекло. От полицейских он прятался в кладовке, вооружившись бейсбольной битой.

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