«Прошу молитв за здоровье Агуши»: особенная дочь певца Данко находится в реанимации

Экс-избранница певца Данко приняла решение заявить о госпитализации особенной дочки. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог Наталии Устюменко.

Наталия родила от Александра Фадеева двух дочерей. Младшая наследница появилась на свет с ДЦП: ей требуется постоянный уход и реабилитация. По информации источника, звездный отец отказался от общения с ребенком из-за неутешительного диагноза.

На днях Наталия вышла на связь и сообщила о новой трудности: ее особенная дочь Агата попала в больницу и находится в отделении реанимации. Что стало причиной для госпитализации — она не уточнила. Вместо этого Наталия попросила подписчиков помолиться за здоровье ее ребенка.

«Очень прошу молитв за здоровье Агуши! Пока не могу отвечать на вопросы, мне слишком тяжело», — высказалась звездная мама.

Отметим, что певец Данко пока никак не комментировал состояние дочки.

Ранее сообщалось о том, что 54-летний певец Данко скромно женился на 35-летней Марии Силуяновой. Подробности смотрите в этой статье.