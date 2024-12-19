Клава Кока рассказала о состоянии после расставания с Повериным

Клава Кока заявила, что не чувствует себя одиноко после расставания с Александром Повериным. Об этом сообщает Kp.ru.

В 2024 году Клава Кока объявила о расставании с возлюбленным. Певица тяжело переживала разрыв и посвятила ему альбом под названием «Депрессаунд». Однако под конец года артистка сумела справиться с негативом: сейчас ей комфортно в одиночестве.

«Я гармонично себя чувствую в одиночестве. Плюс я еще не успела соскучиться по отношениям. Сейчас я не готова. Поэтому мне хорошо в одиночестве. Мне нравится раскладывать по полочкам всякие вещи, баночки, скляночки, в два часа ночи протирать столы, когда я прихожу с работы. Я от этого кайфую», — высказалась знаменитость.

Помимо расставания, в уходящем году Клава объявила о покупке квартиры. Сейчас она занимается обустройством недвижимости и с радостью принимает гостей. Артистка добавила: если она испытывает грусть или одиночество, то проводит время с друзьями.

Ранее Клава Кока заявила, что бывший бойфренд не хотел общаться с ее семьей. Подробности читайте в этой новости.

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