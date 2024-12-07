Закрывался в комнате, когда родители приезжали: Клава Кока призналась, что Александр Поверин не принял ее семью

Певица Клава Кока раскрыла подробности отношений с бывшим бойфрендом Александром Повериным. Исполнительница заявила, что молодой человек не шел на контакт с ее родственниками.

Клава поделилась личным в шоу VK Видео «Сессия». По словам артистки, Поверин никак не хотел идти на сближение с ее семьей. Бывали случаи, когда он даже не выходил из комнаты, чтобы не здороваться с близкими избранницы.

«Как-то он был холоден к ним. Когда ко мне приезжали родители, он закрывался в комнате. Бывало такое, что не выходил даже поздороваться. Я же буквально вырывала у него трубку, чтобы поболтать с его отцом», — рассказала Кока.

Это, в свою очередь, стало одни из поводов к расставанию. Клава заявила, что не видит будущего с человеком, который не признает ее семью и не рад ее видеть.

Ранее сообщалось, что певица второй раз за неделю вызвала себе скорую помощь. По словам Клавы, она никак не может выздороветь.