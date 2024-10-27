«Чтобы собрать лайки»: почему экс-парень Клавы Коки удалил пост о расставании из личного блога

Александр Поверин заявил, что больше не будет обсуждать их роман с Клавой Кокой и удалил пост про их расставание.

Накануне победитель шоу «Сердце Клавы» опубликовал в личном блоге снимок, на котором он был запечатлен в обнимку с артисткой, а под ним написал эмоциональный текст, где и завил о разрыве отношений. Тогда он и сообщил, что решение о расставании было принято обоюдно.

Однако сейчас блогер признался, что больше не хочет поднимать тему отношений с Кокой, из-за чего публикация о разрыве была им удалена. Но и это решение Поверин не оставил без объяснений.

По словам Александра, он не хотел никак комментировать произошедшее, а пришлось из-за постоянных звонков и расспросов знакомых и журналистов. Чтобы развеять все слухи и поставить точку в этом вопросе, экс-парень Клавы решил публично все же высказаться.

«Друзья, этот пост мною написан не для того чтобы собрать лайки! Я и его не хотел писать. Так как не люблю погружать людей в свою личную жизнь. Но так как мы в медийной сфере... Так вот это мой ответ для всех, чтоб закрыть этот вопрос и от меня отстали. Больше я никакой информации не дам. И этот пост я, скорее всего, тоже потом удалю. Всем спасибо за понимание», — разоткровенничался Поверин в личном блоге.

Напомним, что слухи о расставании появились еще в начале месяца, когда артистка начала появляться на светских мероприятиях без сопровождения возлюбленного.

Ранее мы писали о том, что Клава Кока заявила о расставании с возлюбленным Повериным.